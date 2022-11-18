أبرز محطات السيد القصير خلال مشاركته في قمة المناخ cop27.. الزراعة × أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١١٧ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١١ وحتى ١٧ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء، على مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، حيث عقد وزير الزراعة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه بالدول المختلفة، فضلا عن رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، كما شارك أيضا في عدد من الفعاليات الهامة، لاستعراض رؤية الوزارة في قضية التغيرات المناخية، كذلك اطلاقه مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات يوم التكيف والزراعة، والذي تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، بشرم الشيخ، وذلك بحضور د ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشؤون البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء الدول الأطراف، وشركاء التنمية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.

وخلال هذا الأسبوع أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن 143 ألف طن أعلاف من الذرة والصويا بما يمثل 67 مليون دولار وذلك خلال 5 أيام، كما عقدت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، اجتماعها الأول، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، وأعضاء الحملة من معاهد مركز البحوث الزراعية، واكاديمية البحث العلمي، ووكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأصول التابعة للوزارة بمركزي كوم أوشيم وطامية بمحافظه الفيوم، يرافقه وكيل وزارة الزراعة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة، كما تفقد أيضا الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنشطة محطة بحوث جنوب سيناء (بالطور وراس سدر)، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية للمحطات البحثية

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا استعرض خلاله ابرز ١٠ معلومات حول مبادرة " FAST" التي اطلقها السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي خلال مؤتمرCOP27، كذلك أصدرت ورشة العمل الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 6 توصيات والخاصة بورشة العمل التي نظمتها حول "تطبيق معايير الرفق بالحيوان أثناء النقل البري والبحري، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، ملخصا بأهم الأنشطة البحثية والارشادية والتدريبية خلال شهر اكتوبر الماضي.

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات عن تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "إدارة العمليات النحلية في ظل التغيرات المناخية"، بفرع المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، كما استقبل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن خلال المركز الدولي المصري للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية عدد 22 مبعوث من عدة دول من قارتي افريقيا و آسيا، كذلك نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي ندوة تثقيفية عن تطبيقات النانوتكنولوجي وأفاقه المستقبلية في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتطبيقات المختلفة للنانوتكنولوجي في الزراعة والاستفادة منه خاصة في مجال التسميد.



وحصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على شهادة إدارة الجودة ISO 9001:2015 للعام الثانى على التوالى، كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا، استعرضت خلاله، ابرز الأنشطة التدريبية والارشادية، والبحثية والخدمية، التي نفذها المعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال اكتوبر الماضي، وذلك من خلال اقسامه المختلفة، كذلك نظم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية بمحطة البحوث الزراعية الصبحية - محافظة الإسكندرية برنامج تدريبى داخلى بعنوان " التحديات الحديثة فى حفظ وتصنيع الحاصلات البستانية " للباحثين والهيئة البحثية المعاونة و الكادر العام بالمحطة.



كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عددا من طلاب كلية علوم جامعة عين شمس، للاطلاع علي دور المعمل، وتفقد الأقسام التابعة له، والخدمات التي يقدمها، كما تم الانتهاء أيضا البرنامج التدريبي فى مجال الصحة والسلامة المهنية للعاملين بالمعمل، كما تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، المعمل، في إطار متابعته لأنشطة المعمل وترأسه لاجتماع مجلس الوحدة وتهنئة العاملين بالمعمل على تخطي تجديد اعتماد المعمل في الايزو ١٧٠٢٥ من فنلندا فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.