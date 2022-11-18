مي عمر تخطف الأنظار بفستان لافت

شاركت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها من أحدث إطلالة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت مي عمر في إطلالاتها من باريس، حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا باللون الأحمر بأكمام، واختارت تسريحة شعر مميزة حيث قامت بترك شعرنا منسدلا على ظهرها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكياج الناعم الذي يبرز جمالها ورقة ملامحها.





ويعرض حاليا للنجمة مى عمر فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.