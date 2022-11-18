عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تخطف الأنظار بفستان لافت

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها من أحدث إطلالة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وتألقت مي عمر في إطلالاتها من باريس، حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا باللون الأحمر بأكمام، واختارت تسريحة شعر مميزة حيث قامت بترك شعرنا منسدلا على ظهرها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكياج الناعم الذي يبرز جمالها ورقة ملامحها.


 

ويعرض حاليا للنجمة مى عمر فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.


وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

IMG_٢٠٢٢١١١٨_١٤٢٤٠٩
IMG_٢٠٢٢١١١٨_١٤٢٤٠٩
الفنانة مى عمر اللون الاحمر فستان قصير احدث اطلالة لها تخطف الأنظار تحت تهديد السلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل ملكة إسبانيا ..صور

كأس العالم 2022 .. ميسي ثالثا ومفاجأة فى صدارة الهدافين المرشحين

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. قرارات بشأن الأرز وكأس العالم والكنائس |انفوجراف

شرك أكبر مخرج عن الملة.. خطيب المسجد النبوي يحذر من الاعتقاد بعلم التأثير

على حساب الزمالك.. "سلة الأهلي" تتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

خطيب المسجد النبوي: علماء الشريعة أجمعوا على تحريم التنبؤ بالمستقبل والسماع له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقصة تيك توك تحرم طالبة من ممارسة حياتها | تحذير علني عاجل

إحداهن تخطى الـ400 ألف جنيه.. أسعار خرافية لفساتين النجمات في مهرجان القاهرة| شاهد

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان قصير

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

فيديو

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

نتيجة تحاليل 6 مواد مخدرة لـ شيرين عبد الوهاب في المستشفى.. فيديوجراف

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ