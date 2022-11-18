موعد مباراتي الزمالك والمصري فى كأس مصر والدوري والقناة الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بقوة لخوض مباراتي النادي المصري البورسعيدي فى بطولة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر.

ورفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شعار الراحة ممنوعة وفرض نظام صارم والتأكيد على التزام اللاعبين خلال التدريبات.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي مصطفى شلبي ويوسف حسن خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية، وخاض الثنائي تدريبات خاصة تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال لزيادة معدلات لياقتهما البدنية.

وتم التركيز على الجانب البدني للثنائي بجانب خوض تدريبات خاصة على المرور من الحواجز الحديدية و التسديد على المرمى.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى كأس مصر

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراتي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في دور الثمانية لكأس مصر والدوري الممتاز فى الاسبوع الخامس من عمر المسابقة المحلية.

فيريرا يرفض لاعبي الأهلي

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا يرفض ضم لاعبين من الأهلي، خصوصًا التي تنتهي عقودهم مع القلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «فيريرا يرى أن الزمالك يضم لاعبين مميزين وأفضل من أي فريق، وهو يرفع دائمًا من الروح المعنوية للاعبي الأبيض».

وأضاف: «نادي فيورنتينا الايطالي يراقب حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك، ويبحث امكانية ضمه مستقبلا، بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد».

وأكمل: «بيراميدز يريد ضم محمد عبدالغني من الزمالك، وهو أمر صعب للغاية، ومن الصعب أن يتم التفريط في اللاعب حاليا، وإدارة الزمالك جددت رفضها لبيع محمد عبد الغني بسبب النقص الدفاعي للفريق خاصة بعد إصابة محمود الونش مدافع الفريق».