وفقا للقانون .. 9 أهداف لنقابة المرشدين السياحيين

نص قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، علي أن تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين في جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولا يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.

وتؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليه في المادة ٣٢ من هذا القانون.

أهداف النقابة

وتهدف النقابة إلي :

- الدفاع عن مصالح الأعضاء.

- رفع المستوى العلمي للمرشدين.

- تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحي بما يكفل الصالح العام.

- العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

- العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.

- العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية.

- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

- توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة.

- اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحي.

ويشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحي طبقا للباب الأول من هذا القانون.

ولا يجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أي مرشد سياحي لا يكون عضوا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.