ممدوح موسى: اليوم اللي بيعدي من غير ما أتشتم أشعر بالفشل

خسر 3 ملايين جنيه في برنامج بحبها

قال الإعلامي ممدوح موسى ، إنه خسر في برنامج "بحبها" 3 ملايين جنيه، موضحا أن الفنان محمد حماقي من أفضل المغنيين وحاليا يجهز برنامج عن قصة حياته.



وأضاف ممدوح موسى خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة، أنه لا توجد خلافات حالية بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، كما أنه ومعظم الوسط الفني والإعلامي يطلقون على الفنان عمرو مصطفى لقب "جنو" على هواتفهم، مشيرا إلى أن الوسط الإعلامي والفني يعرفون جميعا أن عمرو مصطفى شخص متقلب المزاج.



وأوضح ممدوح موسى أن البرامج الفنية والرياضية الآن كلها شبه بعضها، قائلا: "اليوم اللي بيعدي بدون شتيمة أشعر بالفشل".