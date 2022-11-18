مبيعرفوش يتكلموا | وصف صريح من إعلامي شهير لـ عمرو دياب وإليسا ..فيديو

قال الإعلامى ممدوح موسى ، انه لا تعجبه المهرجانات التي تمنح جوائز غير حقيقية مشيرا انه حصل على ميدالية ذهبية في احد المهرجات ثم نزلوها الى فضية ثم الى برونزية ثم الى شهادة تقدير ولم يحصل على هذه الشهادة قائلا " " استخسروها فيا " .

وأوضح ممدوح موسى خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض المذاع على قناة الحياة ، أن عمرو دياب ووائل كافوري واليسا لا يجيدون الحوار على الهواء اما الفنان محمد رمضان فقد نجح في استفزاز الناس بالتركيز مع السوشيال ميديا وهذا تسبب في شهرته.



برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء كل يوم جمعة تقديم الإعلامية ايمان أبو طالب.