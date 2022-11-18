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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي عاشور: حسن الاختيار بداية الاستقرار والتنشئة الصحيحة للأطفال.. فيديو

مجدي عاشور
مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن حسن الاختيار هو بداية الاستقرار وبداية التنشئة الصحيحة للأطفال.

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وأضاف  الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "يجب على الأب والأم أن يتعاملوا مع الأبناء من وهم أطفال وحتى الزواج على أن دورهم هو التوجيه والاستشارة والقرارات تكون في يد الأبناء".

وأشار: "يجب التعامل مع الأبناء بهذه الطريقة لكي يكون لديهم ملكة الاختيار"، مشددا: "تعامل معاهم كالكبار وبلاش إجبارهم على حاجة".

كما عرض برنامج "مصر أحلى"، تقريرا يرصد جهود مؤسسة "نبض الحياة"، في سقيا الماء، وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم خلال التقرير أن من أهم خصال الخير في الإسلام سقي الماء، معقبا: "مؤسسة نبض الحياة هدفها الأساسي خدمة المجتمع".
 

مجدى عاشور حسن الاختيار الاستقرار التنشئة الصحيحة الدكتور مجدي عاشور مفتى الجمهورية

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