مدحت العدل: جيهان السادات كلمتني بعد مسلسل حارة اليهود وطلبت ترجمته

أكد السيناريست مدحت العدل، أن أقرب الأعمال إلى قلبه خلال آخر عشر سنوات هو مسلسل حارة اليهود لما بذله في هذا العمل من تحضير غير عادي وجمع معلومات وقراءات، موضحا أن هذا العمل يفرق بين اليهود والصهاينة.

وكشف السيناريست مدحت العدل، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن تلقيه مكالمة من السيدة جيهان السادات عقب عرض مسلسل حارة اليهود، مضيفا: "زوجة الزعيم الراحل السادات قالت لي هذا المسلسل لازم يترجم عشان نفرق بين اليهود والصهاينة، واليهودية دين والصهيونية سياسة".

وأشار السيناريست مدحت العدل، إلى أنه جاهز للعمل القادم في منافسات دراما رمضان، وأكد عدم قلقه من المنافسة في رمضان قائلا: "لو قلقان من المنافسة مشتغلش والمنافسة تستدعي الشغل وأساس النجاح أنك تنافس حد أحسن منك".