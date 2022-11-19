ممسكة يد العروسة.. والدة البلوجر نادية الخولي تشعل السوشيال ميديا بزفاف إبنتها

أثار خبر حفل زفاف البلوجر نادية الخولي السوشيال ميديا بشكل كبير الساعات الماضية

ولكن أكثر اللقطات التي أثرت بالسوشيال ميديا هي والدة العروسة وفستانها الذي يشبه فستان بنتها

وتداول رواد السوشيال ميديا صور لها بمنشور مكتوب فيه " أحلى حاجة شُفتها من فترة في أي فرح إن العروسة تدخل في إيد مامتها، حقيقي بمليون إحساس ومليون كلمة 🤍

شكرًا لكل أم بعد غياب الأب قامت بالدورين في حياة بنتها وحاولت على قد ما تقدر تخليها مبسوطة ومطمنة ومش ناقصها أي حاجه ولا محتاجة لأي حد وشالت مسئولية كبيرة من غير ما تشتكي ولا تضعف ولا تطلب مساعدة وبتدعي ربنا يعينها كل يوم لحد ما تسلم بنتها للراجل اللي تطمن عليها معاه وتشوفها عروسة جميلة وفرحانة ومتهنية

واليكم الصور