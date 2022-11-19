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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

صدى البلد

أصدرت إدارة عابدين  اليوم خطاب رسمي للمدارس، أن هذا المشروب تبين أنه يتم بيعه خارج المدارس، ويتناوله الطلاب أكثر من مرة في اليوم مما قد يؤدي لحدوث مشاكل صحية خطيرة.

وشددت إدارة عابدين التعليمية، على مديري المدارس بضرورة متابعة الطلاب في المدارس، وإبلاغ أولياء الأمور بمتابعة أبناءهم ومتابعة ما تم شراءه من خارج المدارس، والتنبيه المستمر عليهم.

 

 وكانت نشرت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها بالفيسبوك منشور وتحذير من أحد أنواع مشروبات التي تباع بالمدارس والمعروف عنها بمشروب الطاقة.

 

وقال شيرين في المنشور: “مشروبات الطاقة اسعارها غالية ومش في متناول الجميع ... إلا المشروب ده سعره زهيد وللأسف بيتباع في المدارس والأطفال بيشتروه على إنه مجرد مشروب غازي.. حد لاحظ إن مكتوب عليه بخط في منتهى الصغر إنه ممنوع على الأشخاص أقل من 18 سنة ، والحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية ؟؟.. هل مديري المدارس عارفين خطورة مشروبات الطاقة على الصغار والكبار على حد السواء؟".

 

مخاطر مشروبات الطاقة  

يقبل الكثيرون على هذا النوع من المشروبات من مختلف الأعمار ولا يدركون خطورتها على الصحة خاصة الأطفال والمراهقين.

 

لعل أبرز مكونات مشروبات الطاقة وأكثرهم خطورة، هو الكافيين وهو أهم أسباب أضرار تلك المشروبات ...

تركيز الكافيين بشكل عالي جدا في هذه المشروبات يسبب العديد من المخاطر الصحية  وأهمها تنشيط الجهاز العصبى بشكل مبالغ فيه ، والشعور بالقلق والاكتئاب والذي احيانا يؤدي للانتحار.

كما أن زيادة نسبة الكافيين تتسبب في مشاكل في القلب وتزيد من ضغط الدم وتسبب اضطرابات في انتظام ضربات القلب  .

أيضا تتسبب تلك المشروبات في  :

صداع
دوار
غثيان وأحيانا قيئ
الأرق وعدم انتظام النوم 
عدم وضوح الرؤية
قد تتسبب في السكتات الدماغية والأزمات القلبية .
زيادة فرص الإصابة بالسكر 
تآكل الأسنان
إدمان الكافيين 
زيادة الإفرازات الحمضية في المعدة 
التسبب في قرح المعدة
تقرح المرئ 
السمنة
هشاشة العظام

وأهم تلك الأضرار خاصة على الأطفال والشباب هو زيادة السلوك العدواني والميل للعنف وفرط الحركة  وظاهرة الأطفال المُشَتَتين والمُشتِتين  .

المشروب ممنوع لمن هم دون سن الثامنة عشرة والحوامل لكن للأسف يتم بيعه بلا أية رقابة للأطفال والشباب مما يشكل خطرا داهما على صحتهم  .

صحة أولادكم أمانة وتوعيتهم مسؤوليتكم .

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