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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ولادة ماعز بوجه إنسان في الهند |فيديو

ماعز بوجه إنسان
ماعز بوجه إنسان

أذهل الماعز الصغير المولود بوجه شبيه بالإنسان السكان المحليين في قرية سيمال خدي في مدينة فيديشا الهندية.

ووفقًا للطبيب البيطري ماناف سينج، فإن الماعز الطافرة تعاني من حالة تسمى "عسر تكون الرأس" - والتي تمثل واحدًا من بين كل 50000 من مواليد الحيوانات وهي أكثر شيوعًا في الماشية.

ووفقًا للصور تحمل الماعز الطافرة بنية وجه مجسمة، أو "وجه بشري" مشوه، وفراء أبيض سميك وعينان كريستاليتان محاطة بحلقات سوداء.

توافد القرويون على منزل ربان الماشية المحلي ناباب خان الذي قال إنها المرة الأولى التي تلد فيها حيوانات مزرعته مثل هذه الحالة - بما في ذلك جاموس و7 ماعز -.

حالة طبية سبب تشوه الماعز

وفي حديثه إلى ديلي ستار، قال الطبيب البيطري ماناف سينج إن الماعز تعاني من حالة نادرة تسمى "عسر تكون الرأس"،ويتميز هذا التشوه الطبي بتورم رأس الحيوان - المصطلح الطبي له "استسقاء الرأس" - وعادة ما يكون نتيجة لنقص فيتامين أ في الأم أثناء الحمل أو إعطاء الأم دواءً خاطئًا أثناء الحمل.

 

https://twitter.com/7870_india/status/1592891293474390017?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1592891293474390017%7Ctwgr%5Ea78f359c820b9658d9104f077a8e77fbcf7f2186%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesnownews.com%2Fviral%2Fgoat-born-with-human-face-madhya-pradesh-vidisha-sironj-tehsil-semal-khedi-village-mp-article-95584223

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