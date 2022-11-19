سيولة مرورية وانخفاض الحوادث.. شبكة الطرق تشهد طفرة غير مسبوقة| فيديو

قال الدكتور مجدي صلاح، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، إنه خلال السنوات القليلة الماضية تمت إضافة العديد من الطرق الجديدة إلى شبكة الطرق في مصر، بجانب عدد من الكباري لتسيير حركة المرور، خاصة في منطقة شرق القاهرة.



وأوضح"صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن منطقة شرق القاهرة لها أهمية خاصة لاتصالها بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مشروعات المحاور والطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية بصورة دورية ومتميزة.

وأكد أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، أن شبكة الطرق شهدت تطورا كبيرا جدا منذ البدء في تنفيذ المشروع القومي للطرق والكباري، حيث تشهد الدولة طفرة في شبكة الطرق أدت إلى سيولة مرورية وانخفاض عدد الحوادث، وتوفير وقت المواطن وسهولة الوصول إلى المكان المطلوب.

