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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي الأراضي الزراعية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، سواء كانت تعديا على أراضٍ زراعية أو أملاك دولة، أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة، بحملة لإزالة منزل وسور بالدبش الأبيض على مساحة 200 متر بعزبة أبو سمران. 

وتمت الإزالة كليا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف. 

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة بفك شدة خشبية عبارة عن سقف بالدور الثاني العلوي جاهز للصبة بقرية السعدية وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بفك وإزالة شدة خشبية بقرية النكارية بدون ترخيص، عبارة عن أعمدة ثالث علوي وتطبيق القانون على المخالفين.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة كليا وإيقاف الأعمال المخالفة بنطاق الوحدة المحلية ببهنيا، عبارة عن سقف الدور الثاني علوي بدون ترخيص على مساحة  ١٠٠ م بقرية كراديس التابعة الوحدة المحلية ببهنيا.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة شدة خشبية معدة لإقامة مغسلة سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بملامس، بالتعاون مع الجمعية الزراعية بقرية كرديدة، حملة لإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة ٢٠ م، وتمت إزالة التعدى على نفقة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية بالجُديدة، تم إيقاف حالة بناء بالطوب الدبش داخل الحيز العمرانى، عبارة عن منزل بالطوب الدبش والأسمنت على مساحة ٦٠ مترا، باسم المواطن “ن. ا”، تابعة لقرية القراقرة، وعلى الفور تمت إزالة الأعمال، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية مدينة بلبيس تعدي على الأراضى الزراعية الأراضى الزراعية مخالفة

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