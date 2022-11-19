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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسيوط: وفد الوكالة الأمريكية يتفقد المعمل المركزى "التشيكى" استعدادا لدخوله الخدمة

وفد الوكالة الأمريكية
وفد الوكالة الأمريكية يتفقد المعمل المركزى التشيكى

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وبصحبته المهندس عاطف عـزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من مهندسي الشركة آخر المستجدات في الأعمال القائمة بالمعمل المركزى بالمحطة التشيكى استعدادا لدخوله الخدمة.

وذكر رئيس الشركة، أن الاعمال الجارى تنفيذها فى المعمل المركزى التشيكي تأتى ضمن خطة الشركة لتنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS) بهدف تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجاري تنفيذها تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار "خدمة متميزة مستدامة".

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وصرح "الشرقاوى" بأن الجولة التفقدية جاءت لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادا لدخوله الخدمة.

وأوضح ان تكلفة هذا المشروع بلغت 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجى)، ليصبح المعمل المركزى معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة، بقدرته على قياس جميع عناصر المياه وإجراء التحاليل المعملية ورصد حدوث أى تلوث في المياه من خلال ما يمتلكه من أجهزة معملية حديثة لامداد المواطنين بمياه عالية الجودة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية المصرية الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب التى تقرها منظمات الصحة الدولية فى قرار وزارة الصحة رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧م.

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