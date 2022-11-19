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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدارس حقلية.. تعرف على استعدادات الدولة لـ انطلاق موسم زراعة القمح |تفاصيل

القمج| أرشيفية
القمج| أرشيفية

قال الدكتور أحمد القط، عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح تعليقًا على انطلاق موسم زراعة القمح على مستوى الجمهورية، إن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح.

وأضاف أنه سيتم زراعة 7000 حقل إرشادي في جميع محافظات مصر، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الأراضي الجديدة وذلك بهدف رفع المتوسط العام لإنتاج الفدان من 19 أردبا لـ 23 أردبا، مؤكدًا أن الوصول لهذا المعدل يعد بمثابة إضافة 500 ألف فدان للمساحة المنزرعة بدون زراعتهم من خلال زيادة الإنتاج.

 

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وأوضح “القط” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ الأخبار” والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذا العام سيشهد تنفيذ الحقول الاسترشادية والمدارس الحقلية تحت إشراف باحثين وعلماء مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي على مستوى مصر.

أهمية الحقول الاسترشادية

وتابع أنه من خلال هذه الحقول سيتم توجيه المزارع المصري وإعطائه أهم التوصيات الفنية بداية من الزراعة حتى الحصاد لضمان أعلى إنتاجية وكفاءة لاستخدام المياه. 

موسم زراعة القمح القمح المدارس الحقلية الحقول الاسترشادية

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