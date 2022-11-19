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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستعد لإطلاق أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعات تنطلق قريبا أضخم وأكبر فعاليات لاكتشاف المواهب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتورالسيد قنديل  رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وتقام الفعاليات لاكتشاف الموهوبين فى المجالين الفنى والثقافى (الفنون التشكيلية - الموسيقى - المسرح - المجالات الثقافية) لاكتشاف نجوم الجامعة في كل مجال.

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ويمكن لكل من يمتلك الموهبة ويرى نفسه موهوبا في اي مجال منها الإستعداد للمشاركة في المسابقة التي تنظمها جامعة حلوان لاكتشاف الموهوبين.

وتقام مسابقة اكتشاف الموهوبين في جامعة حلوان تحت إشراف وتحت اشراف كلا من محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت الامين المساعد لشئون التعليم والطلاب،  راشد محمد عصام مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، محمد السيد جاد مدير ادارة النشاط الفنى والثقافى.

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