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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن يقل عن 1000 جنيه.. بشرى سارة للفلاحين بشأن سعر توريد القمح.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس الحملة القومية للقمح، إن الدولة تولي اهتماما غير عادي بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح رغم التحديات الموجودة بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية ثم أزمة التغيرات المناخية.
 

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وأضاف “محمد” خلال لقائه ببرنامج “الأخبار” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الهدف من خلال الرؤية الاستراتيجية الموجودة هو الوصول للحد الآمن من محصول القمح، متابعًا أن سعر توريد هذا الموسم تم قبل الموعد بشهرين  تحفيزًا للمزارعين، حيث تم إعلان ما يسمى سعر ضمان لأردب القمح 1000 جنيه، موضحًا أن معنى ذلك أنه لن يقل عن 1000 جنيه ومن الممكن أن يزيد السعر عن ذلك لارتباطه بالأحداث الجارية.

وناشد المزارعين بضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية وميعاد الزراعة، مشيرًا إلى أن التبكير أو التأخير في زراعة القمح يضرالمحصول.

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