دولة عربية تدعو مصر للاستثمار لديها

بحث وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي أحمد حسن آدم، مع وزير الزراعة المصري قصير استثمار المصريين في الثروة السمكية بالصومال.

وذكر السفير الصومالي إلياس شيخ عمر، إن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والتدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الصومالية لخدمة التعاون المشترك بين مصر والصومال.

وشدد السفير دعم بلاده لمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام التي أطلقتها وزارة الزراعة المصرية في قمة المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ.

وقال السفير الصومالي إن بلاده تتطلع إلى التعاون مع مصر في مجال الثروة الحيوانية والسمكية ،خاصة أن الصومال تمتلك ثروة سمكية كبيرة ، داعيا المستثمرين والشركات المصرية للاستثمار في الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي والسمكي ، حيث يمكن استغلالها والاستفادة منها لمواجهة التداعيات الكارثية جراء تفاقم الازمة الغذائية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه نقل وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي تحية رئيس الجمهورية الصومالية حسن شيخ محمود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهنئته القلبية الصادقة لمصر للنجاح الساحق الذي حققته قمة المناخ التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ ، مؤكدا أن مصر أبهرت العالم بقدراتها التنظيمية.

ولفت وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي إلى انه اتفق مع الوزير المصري على تعزيز التعاون بين مصر والصومال، لافتا إلى انه تم الاتفاق على تفعيل مذكرات التعاون المبرمة بين الجانبين لزيادة اطر التعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية وكذلك تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد.

فيما أكد وزير الزراعة حرص مصر على دعم الصومال لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين وتطوير سبل العيش للشعب الصومالي ، وتزويدها ببعض الاحتياجات لمواجهة الأزمة الانسانية التي تواجهها الصومال نتيجة الجفاف ونقص الغذاء،وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل أوجه الدعم إلى الاشقاء في الصومال.