الشباب والرياضة: إطلاق مبادرة مصرية إماراتية لأصحاب الهمم لإعادة تدوير وتجميع المخلفات البلاستيكية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مبادرة تعاونية تأتي ضمن مبادرات توعية وإشراك أصحاب الهمم في الحفاظ على البيئة، والسعي لإحداث تأثير اقتصادي ايجابي، والهدف من المبادرة نشر التوعية البيئية بين أصحاب الهمم وبين أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة - في بيان اليوم /السبت/ - أن ذلك يأتي توطيداً لعلاقات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتنفيذاً لإتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبو ظبي.

تأتي تلك الخطوة في إطار التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات بين مصر والإمارات، والعمل على تكثيف التعاون المشترك لصالح أصحاب الهمم وأسرهم، والتعاون في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والمشغولات اليدوية والتشغيل والتوظيف، ونقل الخبرة والتجربة لبرنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

والمبادرة هي حملة توعية وتجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بمشاركة أصحاب الهمم وأسرهم منتسبي وكوادر مراكز التخاطب التي جرت إعادة تأهيليها في المحافظات المصرية ضمن برنامج “جسور الأمل" الذي يهدف إلى تطوير ٦٨ مركزاً على مدى ثلاثة أعوام في قرى مصرية بدعم "القابضة" (ADQ)، شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

وتهدف المبادرة إلى تقديم مثال فريد من أصحاب الهمم الذين تعاونوا لحماية البيئة المصرية لأفراد المجتمع، والتوعية بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري بالمناطق المشاركة وحمايتها من النفايات البلاستيكية، فضلاً عن إشراك مختلف فئات المجتمع من خلال تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التزام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وحملة الشباب المصري من أجل المناخ بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية .

وأعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات (قيادةً وشعباً) على ما تقدمه لمصر؛ تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد صبحي جهود مؤسسة زايد العليا في دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم، والتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة لإنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب على مستوى القطر المصري ضمن إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وثمن، التعاون مع الجانب الإماراتى في مجالي الشباب والرياضة في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدان الشقيقان، مقدماً الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون وتلك المبادرات الهادفة التي تجمع ذوي القدرات والهمم بالدولتين، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

وأكد الوزير، اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتاً أن ذوي القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

من ناحيته ، قال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن تنفيذ المبادرة يأتي من أجل الحفاظ على البيئة، ونقل المبادرات التي أطلقتها المؤسسة ضمن إطار النحلة الخضراء إلى الجانب المصري لاسيما أن المؤسسة تعتبر مراكز التخاطب التي جرى إعادة تأهيليها في المحافظات المصرية ضمن برنامج "جسور الأمل"شريك رئيسي مع مراكز الرعاية والتأهيل بالمؤسسة.

وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحرص على غرس قيم ومبادئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نحو البيئة المستدامة، ويسير على دربه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستثارة الاهتمام بقضايا البيئة من قبل أصحاب الهمم وتدريبهم على المشاركة في جهود تحسين البيئة من حولهم، إضافة إلى إطلاق المبادرات الوطنية التي من شأنها الحفاظ على البيئة، وهو ما تعمل المؤسسة على نقله إلى ذوي القدرات والهمم في جمهورية مصر العربية.

‏‎واختتم بالتأكيد على تقدير مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لجهود وزارة الشباب والرياضة المصرية وعلى رأسها معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب المصري، كما رحب بتقديم خبرات مؤسسة زايد العليا و كوادرها الوظيفية إلى الجميع، والتعاون المشترك في عدة مجالات وكافة الأنشطة التي من شأنها الإسهام في خدمة أصحاب الِهمم لتأهيلهم في الاندماج بمجتمعاتهم ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع.

جدير بالذكر أن الحملة أسفرت عن بيع المخلفات التي جرى تجميعها على مدى شهرين من خلال 48 مركزاً للتخاطب من مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية بمشاركة إحدى الشركات المصرية المتخصصة بإعادة تدوير النفايات بمبلغ 14 ألف جنية مصري تمت الموافقة على التبرع به إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.