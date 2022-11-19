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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حلفت يمين طلاق على طعام ثم تناولته بعد مصالحة زوجتي.. فما الحكم؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حلفت يمين طلاق على الطعام ثم أكلت بعد أن صالحتني زوجتي، فهل علي كفارة ؟.
سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.

وأوضح وسام، أنه طالما أزال سبب الشقاء التى حلفت بسببه فانتهى الأمر فلا كفارة عليك، فأنت حلفت فى موقف معين بسبب معين وانتهت المشكلة فيسميها الفقهاء يمين الفور، أى طالما انك حلفت على شئ وانتهت المشكلة وزوجتك صالحتك وراضتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة.

حكم كثرة الحلف على الطعام والأمور البسيطة؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإكثار من الحلف بداعي ودون داعي، وجريانه على الألسنة.

واستشهد «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم كثرة الحلف بجدوى ودون جدوى، فأنا أحلف على أمي أن تفعل كذا وكذا ؟ »، بقوله عز وجل: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » الآية 224 من سورة البقرة.

وأضاف أنه لا يؤاخد المسلم على اليمين إلا إذا قصده، مدللًا بقول الله تعالى : « لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ» الآية 89 من سورة المائدة، فعقد اليمين هو الذي يوجب الكفارة، أما ما يخرج من المسلم عفوًا من غير قصد عقد يمين، فهذا وإن كان غير مرغب فيه، لا ينبغي فعله، إلا أنه لا كفارة فيه.

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