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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة 2005.. الأهلي يفوز على الزمالك بهدف في بطولة الجمهورية

صدى البلد

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، في حسم قمة بطولة الجمهورية بالفوز على ضيفه الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٥٠ بتسديدة صاروخية من محمد عبد الله، بعد متابعة جيدة لكرة مرتدة من يد حارس الزمالك.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: عبد الله بستانجي - معتز محمد - يوسف جمال - طارق فوزي.

الوسط: يوسف عبد الحفيظ - فارس خالد - محمد رأفت - محمد عبد الله - سيف أيمن.

الهجوم: محمد زعلوك.

وشارك زياد سامي بدلًا من فارس خالد، وأحمد عزت بدلًا من محمد رأفت، وعمرو خالد بدلًا من محمد زعلوك، وأحمد وحيد بدلًا من محمد عبد الله، وأحمد فكري بدلًا من سيف أيمن.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ٢٤ نقطة في رصيده، بعدما فاز في ٧ مباريات وتعادل في ٣ مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كلًّا من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، ووليد الشناوي مدربًا لحراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ بطولة الجمهورية الزمالك ملعب الأهلي بمدينة نصر محمد عبد الله

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