مطعم أمريكي يقدم 5000 وجبة مجانية مع كل هدف يسجله منتخب بلاده

ترتفع الروح المعنوية بين عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حيث من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 غدًا (20 نوفمبر) في قطر.

ووصلت الإثارة إلى حماسة لم يسبق لها مثيل بين مشجعي الفرق في كأس العالم 2022، وبغض النظر عما إذا كنت تستمتع بالمباراة في المنزل أو كنت محظوظًا بما يكفي لمشاهدتها في الواقع داخل الاستاد، تخيل ما إذا كان بإمكانك الحصول على هدايا مجانية أثناء البطولة.

وأعلنت سلسلة مطاعم وجبات سريعة أمريكية Chipotle، معروفة بطعامها المكسيكي مخططًا "Bowls for Goals" الذي بموجبه يقول أنه في حال سجل منتخب الولايات المتحدة هدفًا في كأس العالم بـ قطر، سيحصل المشجعون على فرصة للحصول على ساندويتشات شيبوتلي بوريتو، تاكو.، أو سلطة مجانًا.

طريقة عمل المخطط

وعندما يسجل فريق الولايات المتحدة هدفًا، سيشارك Chipotle 5000 رمز فريد من خلال حسابهم الرسمي على Twitter.

وسيتعين على المشجعين بعد ذلك نسخ الرمز وإرساله على الفور إلى رقم معين.

وسيتلقى الهدية أول 5000 شخص يرسلون الرسالة رسالة نصية تحتوي على الرمز الذي يمكن استبداله للحصول على ساندويتشات الطعام مجانًا.

