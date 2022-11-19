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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات قومية لتحصين الثروة الحيوانية من الأمراض في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري الجديد ، والذي كان يشغل وظيفة مدير إدارة ناصر البيطرية ، حيث شهد اللقاء، حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف.


وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع مدير الطب البيطري،بعض الملفات وخطة العمل في الفترة المقبلة في مجالات: الحملات القومية للتحصين الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ،بجانب استعراض موقف الحملة التي تنفذها المديرية حاليا بإشراف هيئة الخدمات البيطرية لمواجهة مرض المجترات الصغيرة بالتوازي مع القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية،بجانب عدد من الملفات المتعلقة باستحداث سلالات جديدة ضمن خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية ،علاوة على تعزيز مشاركة المديرية في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التفتيش والمرور على المجازر شوادر اللحوم وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها من الملفات

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حيث أكد المحافظ على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين أقسام  وفروع  القطاع بكافة مكوناته (البيطري والزراعي) تحت مظلة وزارة الزراعة ،من خلال العمل المشترك،خاصة في مجالات الإرشاد البيطري والزراعي والتعاون البناء في توفير الحلول والبدائل المناسبة للمشكلات التي تواجه المزارعين أو مربي الثروة الحيوانية، وذلك من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وبهدف زيادة الإنتاجية واستعادة ثقة متلقي الخدمة الزراعية أو البيطرية المقدمة من القطاعين

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