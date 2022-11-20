عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات MTM .. ترقيات قوية لـ أودي RS 6 أفانت |صور

أودي RS 6 أفانت من MTM
أودي RS 6 أفانت من MTM

تمكنت شركة MTM البولندية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تضع بصمتها الواضحة والمميزة للنسخة أودي RS 6 أفانت، لتضيف جانب كبير من الترقيات الخاصة بهذه النسخة، والتي شملت الهيكل الخارجي، إلى جانب القدرات الفنية.

أودي RS 6 أفانت من MTM

الترقيات الفنية للسيارة أودي RS 6 أفانت من MTM

 

وصلت السرعة القصوى للسيارة أودي RS 6 أفانت إلى 330 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة في غضون 9.1 ثانية، بينما تستغرق فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

أودي RS 6 أفانت من MTM

وتستخدم MTM قدرات فنية هجينة مع شاحن توربيني، حيث تضم السيارة أودي RS 6 أفانت محرك V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 820 حصانا، و 1060 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

اللمسات الخارجية لـ أودي RS 6 أفانت 

أودي RS 6 أفانت من MTM

تمتعت السيارة أودي RS 6 أفانت بلمسات خارجية مميزة من MTM، حيث ظهرت السيارة بجنوط رياضية انيقة ذات تصميم هندسي مميز قياس 22 بوصة مع لون يشبه سبائك الذهب، بينما حصات ايضا على لمسات بنفس اللون للناحية الجانبية والخلفية، مع السقف ايضا.

أودي RS 6 أفانت من MTM

وتظهر السيارة أودي RS 6 أفانت بمقدمة تتسم بالشراسة، مع صادم أمامي رياضي، وعتبات جانبية تحمل نفس السمة، وعلب للمكابح باللون الازرق، مع صادم خلفي يضم العديد من المسات المصنوعة من الياف الكربون، والتي تزين منطقة العادم.

MTM أودي أودي RS 6 سيارة أودي RS 6 سيارة أودي RS 6 أفانت أودي RS 6 أفانت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

صدق أو لا تصدق| وفاة ربة منزل نتيجة عدم غسل اليدين.. التفاصيل الكاملة

البداية بـ 6 سلع أساسية | محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن الأسعار

أسعار الذهب في العالي .. قفزة لـ عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة بنزيما

دعاء قبل الفجر بساعة.. أفضل الأقوال في أهم وقت يستجاب خلاله الدعاء

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 20-11-2022

بلمسات MTM .. ترقيات قوية لـ أودي RS 6 أفانت |صور

أوكرانيا: لم نتلق أي طلب رسمي من روسيا بشأن المفاوضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد تعرضها للتنمر بسبب فستان فرحها..البلوجر نادية تكتفى بالرد بهذه الصور

بفستان يشبه الأميرات.. إلهام شاهين تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

طبيب يفجر مفاجأة عن تناول الشاى باللبن على الريق| كوارث صحية

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ