بلمسات MTM .. ترقيات قوية لـ أودي RS 6 أفانت |صور

تمكنت شركة MTM البولندية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تضع بصمتها الواضحة والمميزة للنسخة أودي RS 6 أفانت، لتضيف جانب كبير من الترقيات الخاصة بهذه النسخة، والتي شملت الهيكل الخارجي، إلى جانب القدرات الفنية.

أودي RS 6 أفانت من MTM

الترقيات الفنية للسيارة أودي RS 6 أفانت من MTM

وصلت السرعة القصوى للسيارة أودي RS 6 أفانت إلى 330 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة في غضون 9.1 ثانية، بينما تستغرق فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

أودي RS 6 أفانت من MTM

وتستخدم MTM قدرات فنية هجينة مع شاحن توربيني، حيث تضم السيارة أودي RS 6 أفانت محرك V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 820 حصانا، و 1060 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اللمسات الخارجية لـ أودي RS 6 أفانت

أودي RS 6 أفانت من MTM

تمتعت السيارة أودي RS 6 أفانت بلمسات خارجية مميزة من MTM، حيث ظهرت السيارة بجنوط رياضية انيقة ذات تصميم هندسي مميز قياس 22 بوصة مع لون يشبه سبائك الذهب، بينما حصات ايضا على لمسات بنفس اللون للناحية الجانبية والخلفية، مع السقف ايضا.

أودي RS 6 أفانت من MTM

وتظهر السيارة أودي RS 6 أفانت بمقدمة تتسم بالشراسة، مع صادم أمامي رياضي، وعتبات جانبية تحمل نفس السمة، وعلب للمكابح باللون الازرق، مع صادم خلفي يضم العديد من المسات المصنوعة من الياف الكربون، والتي تزين منطقة العادم.