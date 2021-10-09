استعراض مذهل لـ موستنج GT 2022 بعد تعديلات هينسي.. شاهد

تعتبر شركة هينسي ، واحدة من الكبار في عالم تعديل السيارات، حيث أجرت حزمة من اللمسات الساحرة على العديد من الطرازات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لأكبر مصنعي السيارت، ومن بين هذه الإصدارات، تأتي النسخة موستنج GT 2022، وهي تحمل تعديلات هينسي.

ومن خلال مقطع فيديو نشرته قناة Hennessey Performance عبر YOUTUBE، استعرضت قدرات هذه النسخة المعدلة في مدة زمنية تقارب الدقيقتين، وذلك من ناحية قوة الانطلاق والتسارع مع اصوات تشبه ذئير الاسد لتبرز قوة الأداء الفني، بالاضافة إلى استعراض مبهر للناحية الخاصة بالتفحيط، و القدرة على التعامل مع المنعطفات.

القدرات الفنية للسيارة موستنج GT 2022

تستمد السيارة موستنج GT 2022 قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 808 أحصنة، بعد أن جاءت بقدرات سوبر تشارج.

بينما ترتكز موستنج GT 2022 على جنوط رياضية من اللون الاسود المط، بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، حيث يبلغ قياسها 20 بوصة من طراز ميشلان سبورت كب 2، بالاضافة غلى لمسات خارجية من الياف الكربون، وعتبات جانبية رياضية، و سبويلر خلفي عريض يزيد من قدره السيارة على خوض التحديات.

كما حصلت السيارة المعدلة من هينسي على طلاء خارجي باللون الاحمر مع خطوط عريضة باللون الابيض، سطرت بها الناحية الامامية بداية من غطاء المحرك ومنطقة السقف والناحية الخلفية، والتي تضم ناشر مدعوم بعواكس ضوئية، و منظومة عادم رباعية تعتمد على الاداء الثنائي.