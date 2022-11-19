مسئول أوكراني يتوقع موعد نهاية الحرب الروسية

أعرب نائب وزير الدفاع الأوكراني، الجنرال فولوديمير هافريلوف، عن تفاؤله بشأن إمكانية انتهاء الحرب الروسية قريبا ووصول قوات بلاده إلى شبه جزيرة القرم بحلول النصف الأول من العام المقبل.

في مقابلة مع محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، قال هافريلوف اليوم السبت:" شعوري أن هذه الحرب ستنتهي بحلول نهاية الربيع"، مضيفا أنه يرى أن من غير المستبعد أن يزحف الجيش الأوكراني إلى شبه جزيرة القرم بحلول نهاية هذا العام.

كانت موسكو قد ضمت هذه الجزيرة إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي في عام 2014.

في الوقت نفسه، اعترف هافريلوف بأن من الممكن للحرب أن تطول لبعض الوقت من وجهة نظر عسكرية، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يحتاج إلى وقت معين حتى يصل إلى الكفاءة الكاملة، فضلا عن جلب موسكو لقوات جديدة إلى الجبهة، لكنه رأى أن استعادة المزيد من المناطق مجرد مسألة وقت كما أن من الممكن لـ "البجعة السوداء" في روسيا أن تسرع من وتيرة العملية.

يشار إلى أن المقصود بـ "البجعة السوداء" هو حدث غير متوقع تكون له تأثيرات كبيرة، وهكذا يتكهن هافريلوف بإمكانية نهاية حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظرا للشعور بخيبة الأمل في روسيا حيال مسار الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن تحرير خيرسون يمثل "بداية نهاية" الحرب مع روسيا، وفق ماذكرت بي بي سي.

وذكر زيلينسكي في زيارة للمدينة، أن أوكرانيا "تمضي قدما" ومستعدة للسلام.

ويمثل فقدان المدينة الجنوبية نكسة كبيرة لروسيا - رغم أن موسكو تصر على أنها تظل أراضي روسية.

وكانت روسيا أعلنت أنها مركز منطقة خيرسون التي تم ضمها بشكل غير قانوني ، وكانت العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تم احتلالها.

وتعمل اللوحات الإعلانية الموالية لروسيا على الطريق إلى المدينة - جنبًا إلى جنب مع قذائف المدفعية الدورية - بمثابة تذكير بأن رجال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يغادروا بالكامل ، على الرغم من ذلك.

وتم السيطرة على خيرسون في مارس ، بعد أسابيع من بدء الغزو.

و كانت المنطقة آنذاك واحدة من أربع مناطق تم ضمها بشكل غير قانوني بعد استفتاءات في سبتمبر.

وفي احتفال أقيم في موسكو ، قال بوتين إن ضم لوجانسك ودونيتسك وزابوريزهزهيا وخيرسون "غير قابل للتفاوض".

لا تزال روسيا تحتل مدينتي دونيتسك ولوهانسك ، التي استولى عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في عام 2014.

وفي الأسابيع الأخيرة ، حققت أوكرانيا مكاسب في جنوب البلاد ، وتقدمت نحو خيرسون ووضعت القوات الروسية تحت ضغط متزايد.

كما أنه في الأسبوع الماضي انسحبت القوات الروسية ودخلت القوات الأوكرانية المدينة يوم الجمعة.