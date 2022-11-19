الإنجليزي يكتسح.. قائمة الدوريات الأكثر تواجداً في كأس العالم 2022

تنطلق غدا الأحد، بطولة كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب الإكوادور، في المباراة الافتتاحية، في تمام السادسة مساء، على ملعب البيت.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر القادم.

ويستعرض “صدى البلد” تقريرا عن أكثر الدوريات تواجداً في كأس العالم 2022 بقطر، من حيث عدد اللاعبين.

جاءت القائمة كالتالي:

1- الدوري الإنجليزي الممتاز، 134 لاعب.

2- الدوري الإسباني، 83 لاعب.

3- الدوري الألماني، 76 لاعب.

4- الدوري الإيطالي، 67 لاعب.

5- الدوري الفرنسي، 56 لاعب.

6- الدوري الأمريكي، 35 لاعب.

7- الدوري السعودي، 33 لاعب.

8- الدوري القطري، 33 لاعب.

9- الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، 26 لاعب.

10- الدوري البلجيكي، 23 لاعب.