كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على قرار جديد بشأن الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.



وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة Ten :-قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو تحت الاختبار في المباريات القادمة سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا حتى شهر ينايرالمقبل للحكم على مستواه الفني بالاستمرار من عدمه في الميركاتو الشتوي بعد تعافيه من الإصابة تماماً.

وأضاف : "في حال تكرار إصابات بيرسي تاو مرة أخرى مع الفريق سيتم تسويقه في يناير المقبل والموافقة على أي عرض رسمي يصله بالمقابل المادي المناسب لإدارة النادي الأهلي".