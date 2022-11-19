اتحاد السلة: تغريم الأهلي والزمالك ومنع الجماهير 3 شهور والتحقيق مع مدرب الأحمر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، اجتماعًا طارئًا اليوم السبت لمناقشة أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس الجمعة على صالة برج العرب في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط موسم 2022/2023.

وبناء على أحداث وتقرير الحكام ومراقب المباراة، قرر مجلس الإدارة منع الجماهير التي تواجدت في المباراة من فريقي (الأهلي والزمالك) من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر وإخطار شركة تذكرتي بذلك، مع توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 30 ألف جنيه، بجانب توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 20 ألف جنيه، مع تحمل كلا الناديين كافة التلفيات الخاصة بالصالة من جمهور كل منهما وفقاً لما تقره الصالة التى اقيمت عليها المباراة.

واختتم مجلس إدارة الاتحاد قراراته، بإجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الأهلي أوجستي بوش، كما قرر إقامة مباريات دور النهائي بحضور جماهيري.