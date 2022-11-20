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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

أفارقة المونديال(7).. أوجين إيكيكي: هدفي في إنجلترا الأغلى في مسيرتي.. وإنجوسيا مفاجأة الكاميرون بكأس العالم

أوجين إيكيكي - سلسلة
أوجين إيكيكي - سلسلة أفارقة المونديال

حدث فريد ينتظره عشاق كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية كل 4 سنوات، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سلسلة (أفارقة المونديال) والتي يتحدث بها اللاعبون الذين شاركوا في بطولة كأس العالم من قبل بقارة إفريقيا على مدار السنوات الماضية، من المنتخبات المتواجدة حالياً في كأس العالم عام 2022 (بقطر).

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“صدى البلد” يُحاور أوجين إيكيكي، في سابع حلقات سلسلة “أفارقة المونديال”، أحد أساطير منتخب الكاميرون، لاعب سابق في فريق بيفيرين البلجيكي وفالينسيان الفرنسي، وشارك مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 1990، ويتحدث عن ذكرياته مع بطولة كأس العالم وتوقعاته لمنتخب بلاده في البطولة.. وذلك من خلال السطور التالية:.

نص الحوار:.

* حدثنا عن ذكرياتك في مونديال عام 1990؟

لدي ذكريات رائعة جداً، استطعنا الوصول إلى دور ربع النهائي أمام إنجلترا، بدأنا رحلتنا بالفوز على الأرجنتين ورومانيا، ثم الخسارة أمام الاتحاد السوفيتي، لكننا مررنا مرحلة المجموعات، في بداية البطولة الكل كان يتوقع خروجنا مبكراً، لكننا قدمنا أداءً جيداً وبالنسبة لي هدفي في شباك إنجلترا هو الأغلى في مسيرتي.

* شعورك بعد هدفك في شباك إنجلترا؟

شاركت كبديلاً في هذه المباراة في الشوط الثاني، الكرة وصلت لي أمام المرمى وفوجئت بها، سجلت الكرة في الشباك وكان شعوراً لا يُصدق، حيث تقدمنا على منتخب إنجلترا في النتيجة، ولكن في النهاية تعرضنا للهزيمة 3/2 وغادرنا المونديال.

* ما هو أغرب موقف تعرضت له في كأس العالم؟

لم يكن هناك موقف غريب معي، الغريب كان قبل بداية المونديال كان لايوجد دعم إلينا، الجميع توقع أننا سنغادر البطولة من المجموعات ولكننا نجحنا في الوصول إلى دور ربع النهائي بعد عقدنا العزم جميعاً.

* كيف ترى حظوظ منتخب الكاميرون في كأس العالم؟

منتخب الكاميرون لديه مجموعة رائعة من اللاعبين و سونج مدرب وطني، أتمنى أن يقدموا أداءاً جيداً في البطولة.

* من اللاعب الذي تتوقع أن يكون مفاجأة منتخب الكاميرون في المونديال؟

منتخب الكاميرون لديه مجموعة جيدة مثلما تحدثت، أتوقع أن يكون إنجوسيا مفاجأة الفريق، فهو لاعب جيد ويعجبني طريقة أداءه.

انجوسيا

* أي منتخب إفريقي تتوقع وصوله إلى مرحلة متقدمة من بطولة كأس العالم؟

كل الفرق الإفريقية لديها الفرصة والقدرة على الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم، لكن أعتقد الأجهز حالياً هو منتخب السنغال، توج ببطولة إفريقيا ولديه لاعبين جيدين على مستوى الخطوط.

* ما رأيك في تصريح إيتو بشأن تتويج الكاميرون بكأس العالم؟

لكل شخص له رأي وأنا احترم ذلك، منتخب الكاميرون يستطيع فعل ذلك لكن يحتاج لوقت كبير من أجل اكتساب خبرات كبيرة وتحقيق تناغم تقوده لتحقيق البطولة.

* من المنتخب الأقرب للتتويج ببطولة كأس العالم 2022؟

أعتقد الأرجنتين، فهو أصبح فريق أكثر قوة وميسي لديه دوافع أكبر للفوز بهذه البطولة.

كأس العالم أفارقة المونديال أوجين إيكيكي منتخب الكاميرون سلسلة أفارقة المونديال

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