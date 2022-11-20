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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

بلجيكا ضد مصر
بلجيكا ضد مصر

أبدى جورج ليكنز، مدرب بلجيكا السابق، إعجابه بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا القومي معلقا من الذي لا يحب صلاح ! .

وتابع ليكنز في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامي كريم شحاتة :"افضل لاعبي مصر أمام بلجيكا كان تريزيجيه، ونحن نعرفه جيدا منذ ان كان يلعب في نادي اندرلخت".

وأضاف: "مصر قدمت أداء جيدا جدا أمام بلجيكا وكانت تستحق التأهل لكأس العالم".

محمد صلاح

احتفل النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بفوز منتخب مصر علي بلجيكا في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

ونشر كابتن منتخب مصر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه علي موقع "انستجرام" مع ثنائى منتخب بلجيكا كورتوا وهازارد عقب انتهاء المباراة، وهم يضحكون ويدور حديثا بينهم بعد نهاية المواجهة.

محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة
وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني على جائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت امس على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

وأحرز هدفي منتخب مصر الوطني، مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوبيندا، حيث تفوق رفاق محمد صلاح على بلجيكا للمرة الرابعة في تاريخ المواجهات. 

ليفربول بلجيكا بطولة كأس العالم 2022 منتخب بلجيكا محمد صلاح

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