تركيا تقصف شمال العراق وسوريا بـ 70 طائرة.. تفاصيل

ذكرت قناة تركية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر في وزاة الدفاع التركية،أن الجيش التركي دمر قواعد في العملية الجوية شمالي العراق وسوريا، التي نفذت ليلة الأحد.

وقالت قناة "A Haber" التركية إن العملية شملت مشاركة أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار، وأن المدفعية التركية هاجمت قواعد "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تمشيا مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من معاهدة الأمم المتحدة، تقع في شمال العراق وسوريا وتستخدم كقاعدة من قبل الإرهابيين في الهجمات على بلادنا. نفذت عملية PENCE KILIÇA الجوية .. من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى.. للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق وسوريا، لضمان أمن الحدود. وتدمير الإرهاب من مصدره".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: "قد نأتي فجأة ذات ليلة".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات التركية أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً على الأقل، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وستة إلى قوات الجيش السوري