انتقاما من انفجار تقسيم.. تركيا تعلن قصف سوريا وسقوط قتلى

شنت تركيا اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع عدة في شمال سوريا وشمالها الشرقي، أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً على الأقل، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وستة إلى قوات الجيش السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في موقع تويتر صورة لمقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية في موقع لم تحدّده، وأرفقت الصورة بعبارة "دقّت ساعة الحساب"، في إعلان يأتي بعيد شنّ سلاح الجو التركي أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الكردية في شمال سوريا.

وكتبت الوزارة في تغريدتها "دقّت ساعة الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة"، في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول في 13 الجاري وأوقعت ستة قتلى واتّهمت أنقرة حزب العمّال الكردستاني بالوقوف خلف تفجيرها.

وقال مدير المرصد لوكالة "فرانس برس" إنّ القصف التركي طال مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في محافظتي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق)، ونقاطاً تنتشر فيها قوات الجيش السوري في محافظتي الرقة والحسكة (شمال)، مشيراً إلى أنّ حصيلة القصف هي 12 قتيلاً.

واتّهمت قوات سوريا الديمقراطية ليل السبت تركيا بشنّ ضربات جوية على مدينة كوباني (عين العرب)، في غارات تأتي بعد أيام من اتّهام أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول بناء على ما اعتبرته أوامر صدرت من كوباني.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي إنّ "كوباني، المدينة التي هزمت تنظيم داعش، تتعرّض لقصف من طائرات الاحتلال التركي".

وفي تغريدة أخرى نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه موقعان متجاوران يتمّ استهدافهما بصاروخين، من دون تحديد مكانهما.

ولم تنشر الوزارة أيّ تفاصيل عن الغارة التي بدا أنّها نفّذت ليلاً، لكنّ هذه التغريدات تأتي بعيد إعلان قوات سوريا الديموقراطية أنّ سلاح الجو التركي أغار على عدد من مواقعها في مدينة كوباني في شمال سوريا.