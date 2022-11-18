إبراهيم عيسى: سجل حقوق الإنسان في تركيا "أسود".. وأكبر عدد من السجناء صحفيين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه خلال الفترة الأخيرة ظهر 14 تقريرا سلبيا عن مصر، وفي الخارج نواجه تيار إسلام سياسي وهو الإخوان المسلمين الذي احتكر مراكز الأبحاث والجامعات ويتحدثون باسم الإسلام، مشيرا إلي أن الإخوان المسلمين سيطروا على جميع الجاليات الإسلامية في العالم الغربي سواء على أداء الجاليات أو التحدث باسمها.

وأضاف "عيسى" خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن بعض المسلمين العرب في الخارج يساقوون رغماً عنهم أو باختيار بعضهم أو لما يريده الإسلام السياسي.

وتابع: سجل حقوق إنسان تركيا أسود فمئات الألاف من المعتقلين صحفيين، وبحسب الأرقام الأخيرة أن أكبر عدد من السجناء صحفيين، ومع ذلك منظمات حقوق الإنسان مستكينة ولطيفة تجاه تركيا.