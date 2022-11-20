شاهد.. ظهور لافت ومميز لـ ياسمين الخطيب عبر إنستجرام

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم لافت ومميز، وكان الفستان من الدانتيل المكشوف الذي يكشف عن جمالها وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين الخطيب