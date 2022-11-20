شراكة بين جامعتي عين شمس وبرلين التقنية لتقديم برامج التعليم للجيل الرابع

أقامت جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية، شراكة لتطوير وتقديم برامج التعليم ذات الصلة بالسوق على مدى فترة مشروع ومدتها ثلاث سنوات ونصف؛ يتم خلالها تطوير وتقديم مقترحات تعليمية ذات صلة بالسوق مع مراعاة الاستدامة للمشروع من خلال الحفاظ على النتائج والتأثيرات النهائية على المدى الطويل وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم والبحث ودعم العلاقات مع الشركاء بالإضافة إلى إنشاء برنامج رئيسي مشترك بين الجامعتين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وستعمل كلتا المؤسستين لتنفيذ جميع هذه الأنشطة لخلق نمو اقتصادي مستدام وتقديم الدعم لإيجاد فرص التوظيف من خلال إنشاء شركات ناشئة ونقل مهارات ريادة الأعمال والابتكار إلى الطلاب والخريجين باستخدام عدد من الأنشطة التكميلية مثل التعاون الوثيق مع الشركاء الصناعيين والبرامج التعليمية والاحتضان بالإضافة إلى الأبحاث التطبيقية، وذلك بتمويل من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD.

كما سيتم تقديم العديد من الأنشطة من قبل عدد من الشركاء الصناعيين والاكاديميين في ألمانيا ومصر في مجال الجيل الرابع من الصناعة "0.4 Industry".

ويبدأ المشروع المشترك باجتماع افتتاحي في برلين، حيث يستضيف الشركاء الألمان وفد من مديري وموظفي المشروع من مركز الأبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس. حيث يقام الاجتماع في مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية، ويهدف الأجتماع إلى البدء في التخطيط للمرحلة الأولى للمشروع ومراجعة خطة الانشطة المقرر انعقادها خلال مدة المشروع.

كما يعمل فريق المشروع في مصر (مركز الأبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس) على التجهيز لعقد مؤتمر عن الأبتكار وريادة الاعمال في إطار تقنيات الجيل الرابع من الصناعة "0.4 Industry "

كما سيتم تقديم العديد من الأنشطة من قبل عدد من الشركاء الصناعيين والأكاديميين في كل من المانيا ومصر في مجال الجيل الرابع من الصناعة "0.4، وذلك على مدار يومين في شهر ديسمبر وسيتم تنفيذ أنشطة المؤتمر في مبنى الأبتكار وريادة الأعمال iHub وسيكون هناك بث مباشر للمؤتمر في جامعة برلين التقنية. وخلال المؤتمر سيتم تقديم وتنفيذ سلسلة من الندوات وحلقات النقاش وورش العمل من خلال مجموعة من خبراء الصناعة وشركاء المشروع في مصر وألمانيا، ويهدف المؤتمر إلى جذب الطلاب في السنين الدراسية الأخيرة وحديثي التخرج والباحثين في المانيا ومصر.

وسيعمل هذا المؤتمر على ربط الباحثين والطلبة والخريجين مع الشركاء الصناعيين، وتسليط الضوء على الأبتكار وريادة الأعمال في مجال 0.4 Industry بين الطلاب وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين للمشاركه في الأنشطة التعليمية وجذب شركاء جدد لتحقيق أهداف المشروع.