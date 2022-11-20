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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكرًا لمصر.. قرقاش: نتائج COP27 خطوة مهمة في التحدي الوجودي للبشرية

قرقاش
قرقاش

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أن نتائج قمة المناخ في شرم الشيخ تعد خطوة أخرى مهمة في التحدي الوجودي الذي يواجه البشرية.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم، الأحد، إن نتائج قمة المناخ في شرم الشيخ خطوة أخرى مهمة في التحدي الوجودي الذي يواجه البشرية، لافتًا إلى أن الاتفاق على تمويل الأضرار المناخية للدول الفقيرة إنجاز إيجابي في تعزيز الاستجابة الجماعية لتداعيات الاحتباس الحراري.

ووجه الشكر والتقدير للجهود الدبلوماسية المصرية في إدارة مؤتمر قمة المناخ "COP27".

واتفقت الدول المشاركة فيCOP 27 اليوم، الأحد، على اتفاق شامل للمناخ في جلسة عامة ختامية.

وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، رئيس المؤتمر، أن الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر جرت الموافقة عليها بالإجماع.

وأقر COP 27 فجر اليوم، الأحد، أيضا إنشاء صندوق مكرس لتمويل الأضرار المناخية اللاحقة بالدول "الضعيفة جدا".

واعتُمد القرار بالإجماع خلال جلسة عامة ختامية بعد أسبوعين من مفاوضات شاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مؤتمر قمة المناخ "COP27" اتخذ خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، مرحبًا بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة.

وأضاف جوتيرتش، في رسالة بالفيديو إلى الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "من الواضح أن هذا لن يكون كافيًا، لكنه إشارة سياسية مطلوبة بشدة لإعادة بناء الثقة".

ووجه الشكر لمصر ورئيس COP27 سامح شكري على كرم الضيافة، كما وجه الشكر لـ سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وفريق الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، على جهودهم كافة.

وتابع: “انعقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون بالقرب من جبل سيناء، وهو موقع مركزي للعديد من الأديان وقصة موسى”، مؤكدًا ضرورة سماع أصوات أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.

واستطرد: “ستدعم منظومة الأمم المتحدة هذا الجهد في كل خطوة على الطريق. يجب أن تعني العدالة أيضًا عدة أشياء أخرى، وأبرزها الوفاء بالوعد الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للبلدان النامية؛ فضلًا عن الوضوح وخارطة طريق ذات مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف وتغيير نماذج الأعمال لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية”.

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