تحت شعار الشمول.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للطفل

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يأتي في 20 نوفمبر من كل عام، وقد تم إنشاء هذا اليوم لأول مرة في عام 1954 لتعزيز التآزر الدولي، وتحسين رفاهية الأطفال.

ويحمل هذا التاريخ أهمية كبيرة في التاريخ، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ من عام 1959 إعلان حقوق الطفل. ومرة أخرى في نفس التاريخ من عام 1989 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

متى يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل

هو مناسبة سنوية أقرتها الأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر 1954، وذلك لتشجيع التآلف والوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهية الطفولة، ويأتي اختيار هذا اليوم بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان حقوق الطفل" في اليوم نفسه من عام 1959، وبعد 30 عاما اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل في اليوم ذاته.

وهذه الاتفاقية، وهي المعاهدة الدولية الأوسع نطاقا لحقوق الإنسان، ترسي عددا من حقوق الطفل تشمل "الحق في الحياة والصحة والتعليم واللعب، فضلا عن الحق في الحياة الأسرية، لتكون محمية من العنف وعدم التمييز والاستماع لآرائهم".

احتفالات 2022 تحت شعار "الشمول لكل طفل"

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، شعار "الشمول لكل طفل"، على فعاليات الاحتفال بيوم الطفل لعام 2022، والذي يهدف إلى وضع رؤية الأطفال وتأثيرهم في القضايا العالمية المطروحة من تغير المناخ، والتعليم والصحة العقلية، إلى إنهاء العنصرية والتمييز، وضرورة أن يشارك الأطفال واليافعون بأصواتهم حول القضايا التي تهم جيلهم ويطالبون الراشدين بإقامة مستقبل أفضل.

وطالبت اليونيسيف دول العالم، بضرورة أن يساعدون الأطفال في اكتشاف ما يحدث في اليوم العالمي، وضرورة أن يتم نشر الوعي داخل المجتمع بما يحدث من مناسبات في هذا اليوم، وتعميم شعار "يوم اليونيسف السنوي للعمل من أجل الأطفال، وبمشاركة الأطفال"، وضرورة حث الأطفال أن يتخذون موقفاً من أجل عالم أكثر مساواة وشمولاً للجميع. فما الذي ستفعله أنت؟

أهداف اليوم العالمي للطفل

توجد مجموعة من الأهداف، والتي يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل من أجلها مثل:

تعزيز روح التعاون والإخاء بين الأطفال وإشعارهم بدورهم الفعال في المجتمع في المستقبل.

تخليص الأطفال من المشاكل التي قد تواجههم في المجتمع مثل الاستغلال والتعنيف والتفرقة العنصرية التي قد يتعرضون لها في المجتمع.

تشجيع الأطفال على تنمية المهارات التي يمتلكونها مثل الرسم والإبداع وإلقاء الشعر عن طريق المسابقات والندوات التي تعقد.

توعية العالم على وجود يوم معين خاص بالطفل، والذي يجب الاحتفال به من أجل تسليط الضوء عليهم كفئة مهمة من فئات المجتمع.

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل

توجد الكثير من الفعاليات والاحتفالات الهامة التي تقام من أجل الاحتفال باليوم العالمي للطفل، ومن أهم هذه الفعاليات التي يتم تدشينها حول العالم.