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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. صيدلانية تحذر من جوزة الطيب: نفس تأثير الحشيش.. وجمال شعبان يكشف أعراض الفيروس المخلوي

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

جمال شعبان يكشف أعراض الفيروس المخلوي وطريقة علاجه

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

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شاهد.. ظهور لافت ومميز لـ ياسمين الخطيب عبر إنستجرام

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بإطلالة أنيقة.. شاهد نسرين طافش في أحدث ظهور عبر إنستجرام

 

يصيبك بمرض مزمن.. احذر تناول الشاي في هذا التوقيت

كثير من الأشخاص يعتادون شرب الشاي في الصباح الباكر قبل تناول الفطار، فلا يمكنهم تخيل بدء يومهم دون تناول رشفة من المشروبات الساخنة التي تحظى بشعبية كبيرة مثل الشاي والقهوة

نفس تأثير الحشيش.. صيدلانية تحذر: الإكثار من جوزة الطيب يسبب الهلوسة

تداول مستخدمو “فيسبوك”، حقائق حول جوزة الطيب، وأن الكثير منها يكون بنفس تأثير المخدرات، وأنها مثل الحشيش

 

جمال شعبان الفيروس المخلوي جوزة الطيب الشاي أضرار الشاي

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