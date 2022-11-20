نشرة المرأة والصحة.. صيدلانية تحذر من جوزة الطيب: نفس تأثير الحشيش.. وجمال شعبان يكشف أعراض الفيروس المخلوي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

كثير من الأشخاص يعتادون شرب الشاي في الصباح الباكر قبل تناول الفطار، فلا يمكنهم تخيل بدء يومهم دون تناول رشفة من المشروبات الساخنة التي تحظى بشعبية كبيرة مثل الشاي والقهوة

تداول مستخدمو “فيسبوك”، حقائق حول جوزة الطيب، وأن الكثير منها يكون بنفس تأثير المخدرات، وأنها مثل الحشيش