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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لزراعة الكلى بجامعة المنصورة بحضور متدربين من الدول الإفريقية

صوره من الحدث
صوره من الحدث

افتتح  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة فعاليات "الدورة التدريبية الثانية لزراعة الكلى للدول الأفريقية" التى تنظمها وحدة أمراض وزراعة الكلى بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة بالتعاون مع الوكالة المصرية للتنمية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية المصرية بقاعة المؤتمرات بالمركز بمشاركة ٢٠متدرب افريقي يمثلون ١٢دولة افريقية: مالى - موريتانيا - الراس الأخضر-غانا - تشاد - الكونغو - الجايون - بوركينا فاسو - مدغشقر - جزر القمر - غينيا - ناميبيا .


وأكد خاطر ان هذه الدورة التدريبية  تمثل امتداد طبيعى لجمهورية مصر العربية والقوى الناعمة لها فى مختلف الدول بالقارة الأفريقية تلبية لدعوة  القيادة السياسية  الرئيس عبد الفتاح السيسى لحث الجامعات بأن يكون لها دور علمى وبحثى وتدريبى على المستوى الأفريقى والذى يعتبر من أهم الأدوار التى تقدمها مصر لاشقائنا فى القارة الأفريقية 
مشيرا ان كلية الطب هى منارة علمية وبحثية وتدريبية  ومركز جراحة الكلى والمسالك البولية علامة مضيئة فى القطاع  الطبي بالجامعة.


كما وجه الشكر للدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر فى انشاء مدرسة علمية وطبيةجعل من مركز الكلى منارة  تحظى بالاهتمام فى كافة المحافل المحلية و الدولية. 


وأشار الدكتور تامر ابو السعد أن جامعة المنصورة من أفضل الجامعات فى العالم طبقا لتصنيف شنغهاى كما صنفت الجامعة فى تخصص الطب الترتيب الأول محليا  على مستوى الجامعات المصرية خلال ثلاث سنوات متتالية كما تتميز الجامعة بالتفوف فى مجال زراعة الأعضاء ومنها زراعة الكلى. 
 

وأكد الدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية  ان المركز بدأ زراعة الكلى منذ عام ١٩٨٦  واستطاع إجراء أكثر من ٣٢٠٠ حالة زراعة كلى وهو أعلى معدل بمصر كما يتميز المركز بعلمائه الأجلاء وعلى رأسهم  الدكتور محمد غنيم والذين يتميزون  بأعلى معدلات نشر دولى فى كبرى المجلات الدولية واعلى  استشهادات مرجعية فى العالم. 


جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب  للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور  باسم صلاح وديع  مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير المركز و رئيس وحدة أمراض وزراعة الكلى بالمركز، الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصورة جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي المسالك البولية رئيس جامعة المنصورة وزارة الخارجية المصرية فعاليات الدورة التدريبية

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