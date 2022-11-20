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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اسبراى شطة.. ارتفاع حالات الاختناق بين طالبات المدرسة الزخرفية بنجع حمادى لـ33

مستشفى نجع حمادى
مستشفى نجع حمادى

ارتفع عدد الطالبات المصابات بحالات اختناق بمدرسة الثانوية الزخرفية بنجع حمادى شمال قنا إلى 33 طالبة.

فيما بدأت الكثير من الطالبات المصابات تتعافى عقب تلقيهن الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم بمستشفى نجع حمادى.

 

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وشهد مستشفى نجع حمادى، توافد القيادات الأمنية والتنفيذية إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الطالبات المصابات.

وتبين من المعلومات الأولية، أن طالبة استخدمت اسبرى شطة المتداول للدفاع عن النفس، ما أدى إلى إصابة الطالبات بحالات الاختناق ونقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد إصابة 15 طالبة بحالات اختناق وارتفع العدد بعد ذلك إلى ٣٣ طالبة، داخل المدرسة الثانوية الزخرفية للبنات بنجع حمادى.

و تبين من التحريات الأولية، أن إحدى الطالبات، استخدمت اسبريه داخل الفصل أدى  إلى حدوث حالات اختناق بين الطالبات، و دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارات إلى موقع المدرسة لنقل الطالبات المصابات إلى مستشفى نجع حمادى لتلقى الإسعافات الأولية.

 

مستشفى نجع حمادى

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قنا نجع حمادى مستشفى نجع حمادي الطالبات المصابات إصابة ٣٣ طالبة اسبراى شطة مدرسة الثانوية الزخرفية

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