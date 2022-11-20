خروج جميع الطالبات المصابات باختناق اسبراى الشطة من مستشفى نجع حمادى

أعلن مستشفى نجع حمادى العام شمال قنا خروج جميع الطالبات المصابات بحالات اختناق، نتجت عن استنشاقهن اسبراى شطة خلال تواجدهن بالمدرسة.

وتماثلت جميع الطالبات للشفاء عقب تلقيهن الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم بالمستشفى، وجرى إخراجهن تباعاً طبقاً لحالاتهن الصحية.

وشهد مستشفى نجع حمادى، تواجدا مكثفا للقيادات الأمنية والتنفيذية، لمتابعة الموقف والاطمئنان على صحة الطالبات المصابات.

تبين من المعلومات الأولية، أن طالبة بالمدرسة استخدمت اسبراى شطة المتداول للدفاع عن النفس، ما أدى إلى إصابة الطالبات بحالات اختناق، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بإصابة عدد من طالبات مدرسة الثانوية الزخرفية بحالات اختناق داخل المدرسة، عقب استنشاقهن اسبراى استخدمته طالبة بالمدرسة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية، أن إحدى الطالبات استخدمت اسبراي يستخدم فى حالات الدفاع عن النفس داخل الفصل، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين الطالبات.