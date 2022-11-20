قلب ولدي علي حجر.. محمد ضرب أمه فصورته زوجته وفضحته على فيسبوك|القصة الكاملة

في أقل من 48 ساعة، كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قادرة على كشف غموض مقطع فيديو مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالاعتداء على والدته المسنة، مستخدما مقبضا معدنيا، وسط تعليقات تطالب بسرعة ضبط المتهم وتقديمه إلى العدالة.

وعلى الفور تمكن رجال مديرية أمن الشرقية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى "محمد. ا"، مقيم قرية الروضة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتبين قيام زوجته بتصويره منذ قرابة شهر، وعقب نشوب خلافات بينهما، قامت الزوجة بنشر المقطع المصور انتقاما منه.

تم التحفظ على المتهم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضده، ومعرفه الأسباب وملابسات الواقعة.

فيما أكد مصدر بمحافظة الشرقية أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، فور رصد الفيديو، كلف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة التواصل مع الأم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وبحث حالتها وتقديم المساعدات اللازمة لها.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته المسنة بالضرب، وبالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وقيامه بالتعدى بالضرب على والدته “مسنة مقيمة رفقته” بمقبض معدنى، وقيام زوجته بتصويره ونشر المقطع المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء زوجته قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه مُنذ شهر تقريباً بهاتفها المحمول، ونشرته للانتقام من زوجها لخلافات بينهما، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة.

تم التحفظ على المتهم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرير محضر بالواقعة.