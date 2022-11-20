غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

شهد استاد البيت، بتصميمه المُستلهم من الخيمة البدوية التقليدية، اليوم، الأحد، حفل الافتتاح المبهر للنسخة الأولى من كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وافتتح غانم المفتاح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور الممثل الأمريكي مورجان فريمان

وشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الـ 32 المشاركة وبالدول المُستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة، إلى جانب المئات من المُؤدّين والعازفين والراقصين، سيُشجع على التنوع والشمولية سفير كأس العالم "غانم المفتاح"، والفنانة القطرية “دانا”.

كما أن هناك عرض حمل عنوان «حالمون» أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

أما الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث إن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها.