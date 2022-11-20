FBI يحقق في مقتل أشخاص بسبب إطلاق نار بملهى ليلي بكولورادو

يتواجد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في ملهى ليلي للمثليين؛ حيث قتل خمسة أشخاص في إطلاق نار الليلة الماضية.

وأكد متحدث باسم الشرطة إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا بعد إطلاق النار على كلوب كيو في كولورادو سبرينجز قبل منتصف الليل بقليل.

المسلح المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته علنا​​، وقع رهن الاحتجاز ويعالج حاليا في مستشفى محلي، عقب اصابته في الحادث، ومن غير الواضح كيف أصيب المشتبه به، على الرغم من أن مسؤولي النادي أفادوا أن المسلحين قد تم إخضاعهم من قبل رعاة داخل النادي، في وقت سابق.

وتم نقل العديد من الضحايا، بعضهم في حالة حرجة، إلى المستشفيات القريبة.

وتعمل المرافق الطبية حاليًا على إخطار العائلات بظروف أحبائهم.

وتتعامل السلطات مع المشهد على أنه حادث خسائر جماعية، والذي يتم تعريفه على أنه حادث يفوق فيه عدد القتلى أو الجرحى قدرة السلطات المحلية.

ويساعد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن شرطة كولورادو سبرينغز في التحقيق، الذي قال الملازم أول باميلا كاسترو لوسائل الإعلام إنه في مرحلته الأولية.

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة المزيد من التحديثات خلال مؤتمر صحفي اليوم حوالي الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، لـ كولورادو.

ويقولون إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان إطلاق النار جريمة كراهية مستهدفة.

وتلقت شرطة كولورادو سبرينجز تقارير أولية عن إطلاق نار نشط في النادي حوالي الساعة 11.57 مساءً الليلة الماضية.

واستجاب أكثر من 30 من رجال الإطفاء و 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ، وفقًا لصحيفة كولورادو صن.

وأظهرت صور من مكان الحادث العديد من سيارات الأمن والطوارئ مع وميض وامض متوقفة في شارع بالقرب من المكان.

وسيبقى المحققون في جرائم القتل في مكان الحادث 'لساعات عديدة' حيث تعمل السلطات على معالجة مكان الحادث.

ولم تعط الشرطة أي معلومات عن الدافع وراء الهجوم أو نوع البندقية التي استخدمت.

فيما يظل شارع نورث أكاديمي بوليفارد بين دائرة نورث كارفري وشارع فيلدج سيفين مغلقًين بينما يبحث المسؤولون في مكان الحادث، وينصح السكان بتجنب المنطقة.

كما يُطلب من أي شخص شاهد إطلاق النار أو لديه لقطات فيديو للهجوم أن يتصل بالشرطة.