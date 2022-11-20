تواجد الرئيس السيسي.. شاهد| أبرز لقطات حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

انتهى حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر الشقيقة منذ قليل، والتي شهدت العديد من اللقطات الهامة، وذلك قبل انطلاق أول مباريات المونديال.

وشهد حفل الافتتاح، تواجد قادة العالم والتي شهد عدة رؤوساء حيث تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وبول كاجامي رئيس روندا، بجانب حضور الأمير السعودي محمد بن سلمان، وتميم بن حمد آل ثاني رئيس قطر.

وبدأ حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، بمشهد تمثيلي لهجرة الرسول من مكة الي المدينة.

وخطف النجم العالمي مورجان فريمان، الأنظار مع الشاب القطري غانم المفتاح، في حفل افتتاح كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر الشقيقة.

وتبدأ بطولة كأس العالم اليوم 20 نوفمبر وتنتهي يوم 18 ديسمبر.

ودار بين الثنائي، حواراً أثار الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي يدور حول الآية القرأنية، "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعورا وقبائل لتعارفوا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن أنه من المقرر أن يكون العرض الأول في حفل افتتاح كأس تبلغ مدته 30 دقيقة وسيكون مليئًا بالمفاجآت، حيث يحمل العرض الرئيسي عنوان (حالمون) والتي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونجكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

وأضاف الفيفا أن الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث أن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها.

يشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الاثنتين والثلاثين المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

وإلى جانب المئات من المؤدّين والعازفين والراقصين، سيُشجع على التنوع والشمولية سفير كأس العالم غانم المفتاح، والفنانة القطرية دانا.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر، لأول مرة كأول دولة عربية.

وتنطلق أول مباراة في المونديال بين قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً.

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