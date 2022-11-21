عرض مش هيتكرر.. خصم 5000 جنيه على أول هاتف بكاميرا 200 ميجابكسل

مع اقتراب البلاك فريداي تقدم معظم مواقع البيع أونلاين خصومات ضخمة، وأفضل هذه العروض يقدمها موقع Giztop الأجنبي بخصم ضخم قدره 200 دولار (5000 جنيه ) على الهاتف الذكي Motorola X30 Pro.

ويبلغ سعر الهاتف Motorola X30 Pro بعد الخصم يبلغ 499 دولارًا فقط (ما يعادل 12 ألف و 250 جنيه مصري) بدلا من 699 دولار . ويمكن شراؤه عبر هذا الرابط.

مميزات هاتف Moto X30 Pro

يتم تشغيل هاتف Moto X30 Pro ، بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdregon 8+ Gen 1، والذي يقترن بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم التقليدية من موتورولا MyUI 4.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.

ويمتاز هاتف موتورولا X30 Pro، بشاشة منحنية الحواف من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD +، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، تدعم الشاشة معدل سطوع يصل إلى 1200 شمعة، ومصنفة بتقنية HDR10 + وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

ويعد Motorola X30 Pro، أول هاتف في السوق مزود بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، حيث زودته موتورولا بمستشعر ISOCELL HP1 من سامسونج، والتي يمكنها تخزين حجم البكسل من 16 إلى 1 إلى 2.56 ميكرومتر، لإنتاج صور بدقة تبلغ 12.5 ميجابكسل، وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وتضم إعدادات الكاميرا بهاتف Motorola X30 Pro، وحدة فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX663 والتي توفر تقريبا بصريا أكبر 2x مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل، موجودة في فتحة ثقب على الشاشة تستخدم مستشعر OV60a من شركة "أومني فيجن" الصينية.

ويحزم هاتف X30 Pro، بطارية بقوة 4610 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع سلكيا بقوة 125 وات، وتدعي موتورلا أنه يمكنه شحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غصون 19 دقيقة، مع شحن لاسلكي سريع بقوة 50 وات عبر شاحن لاسلكي اختياري من Motorola