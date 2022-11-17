أفضل 5 موبايلات تحت 5000 جنيه في مصر

يشهد قطاع الهواتف الذكية ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات التضخم العالمية وارتفاع سعر الدولار، وبشكل عام يتم استيراد الهواتف الذكية من الخارج لذا فإن ارتفاع تكلفة الشحن كانت سبب رئيسي في زيادة السعر.

ولحسن الحظ لا زالت بعض الهواتف الذكية من شركات عملاقة موجودة داخل مصر بسعر رخيص لا يتعدى ال 5000 جنيه وبمواصفات جيدة.

1- هاتف شاومي Redmi 10C

يأتي هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C بشاشة جيدة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.7 بوصة ، وجودة عرض+ HD، ودعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويعمل هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C ، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، وتنظيم تشغيل أندرويد 11.

Redmi 10C

ويقدم هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وبميزة التثبيت البصري للصور (OIS) ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C ، على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، عبر منفذ USB -C، وتقنية اتصال NFC وشبكة واى فاى Wi-Fi 6 ودعم Dolby Atmos.

ويبلغ سعر هاتف شاومي Redmi 10C حوالي 5000 جنيه مصري.

2- هاتف سامسونج Galaxy A22

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A22 بمجموعة من المميزات الجيدة منها شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 720 بيكسل+، يدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي نتوء على شكل قطرة ماء لكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل.

ويتميز هاتف Galaxy A22 بأداء قوي ، بفضل معالج Helio G80، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ولا يدعم هذا الإصدار خيار التخزين الخارجي microSD، ويحزم بطارية عملاقة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

Samsung Galaxy A22

وزودت سامسونج هاتف Galaxy A22 ، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، تدعم تقنية OIS، متصلة بمستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويتوفر بألوان الأسود والأبيض والأخضر والبنفسجي.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A22 من 5000 جنيه مصري.

3- هاتف Realme C25Y

يعد هاتف Realme C25Y من أفضل الهواتف المميزة بسعر اقتصادي، و يمتاز هاتف ريلمي Realme C25Y، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

ويتم تشغيل هاتف Realme C25Y، بواسطة معالج ثماني النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، من نوع Unisoc T610، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لكارت الذاكرة الخارجية MicroSD.

Realme C25Y

وجاء هاتف Realme C25Y، بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل مخصص لاستشعار معلومات العمق، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف ريلمي Realme C25Y، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، بقدرة شحن سريع تبلغ 18 وات، بالإضافة إلى ذلك يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Realme UI R، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويبلغ سعر هاتف ريلمي Realme C25Y سعر 4500 جنيه في السوق المصري.

4- هاتف Infinix Hot 11 Play

يتميز هاتف Infinix Hot 11 Play بعدد من المواصفات الجيدة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية كبيرة وأداء قوى بالإضافة إلى سعر رخيص للغاية يناسب الفئة الشبابية.

فيعمل هاتف Infinix Hot 11 Play من إنفينيكس بمعالج من نوع Helio G35 SoC من شركة ميديا تيك، مع مساحة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت رام مع نظام الشغيل أندرويد 11.

Infinix Hot 11 Play

ويأتي هاتف Infinix Hot 11 Play يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس حوالى 6.82 بوصة، بدقة 1080 بكسل، وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار ، مع تصميم إيقاعى الحركة ثلاثي الأبعاد .

ويقدم هاتف Infinix Hot 11 Play كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، ومع مستشعر أخر بدقة 8 ميجابكسل،مع فلاش LED مزدوج مع 4 خيارات لونية هى الأخضر و الأزرق و الأسود و الذهبى .

ويحتوي هاتف Infinix Hot 11 Play من إنفينيكس على بطارية حوالى 6000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم.

ويبلغ سعر هاتف Infinix Hot 11 Play بسعر حوالي 3500 جنيه في السوق المصري.

5- هاتف Oppo A16k

يمتاز هاتف أوبو Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تحتوي الشاشة على نتوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

Oppo A16k

ويضم هاتف أوبو منخفض التكلفة Oppo A16K، كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، ويمتاز بظهر مصنوع من البلاستيك وزجاج أمامي.

وتشمل المزايا الأخرى بهاتف أوبو Oppo A16K، منفذ شحن microUSB، كما يدعم اثنين من شرائح SIM، والاتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.

ويبلغ سعر هاتف أوبو Oppo A16K حوالي 3700 جنيه في السوق المصري.