عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجنة أقرب لك.. أزهري يكشف 5 وصايا للنبي تأخذ بيدك إلى الفردوس

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف إن الله- عز وجل- يريد أن يدخل عباده الجنة، وبأقل الأعمال وأبسطها، والدليل؛ ما رواه الحاكم في مستدركه، والطبراني في معلمه، وابن حبان في صحيحه، عن أبي ذر قال: يا رسول الله علمني في الإسلام قول يباعدني من النار ويدخلني الجنة ، فقال النبي له: تؤمن بالله ورسوله ، فقال أبو ذر يارسول الله الإيمان بالله يجب أن يكون معه عمل، فقال له النبي: إرضخ ولو بالقليل أي أعطي ولو القليل كأن تكون تسير بالسيارة وشاهدت فقيرا فتعطيه 5 جنيهات؛ فهذا هو الرضخ، أن تعطي أقل شيء . 

وأضاف الداعية خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فقال أبو ذر للنبي: أرأيت إن كان الشخص فقيرا لا يستطيع العطاء، فماذا يفعل؟، فقال له النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال أبا ذر يارسول الله: أرأيت إن كان “عيِيًّا”؛ أي لا يعرف الكلام أو لا يُحسن الكلام؟، فقال له النبي: يصنع للأخرق، أي يساعد جاره في تركيب شيء، أو يساعد صديقه في عمل صعب، فقال أبو ذر: يا رسول الله: أرأيت إن كان هو أخرق؛ فقال له النبي: يعين ضعيفا، أو ينصح مظلوما، فقال له أبا ذر: أرأيت إن كان هو مغلوب؟، فقال له النبي يكف أذاه عن الناس، فهذه صدقة، وما من مؤمن يفعل خصلة من هذه الخصال؛ إلا وأخذت بيد صاحبها إلى الجنة .

وطالب الدكتور عبد الرازق، جميع المسلمين، باتباع ولو خصلة واحدة من هذه الخصال؛ لتأخذ بيدك إلى الجنة، فإن استطعت أن تفعل منها خصلتين أو ثلاث؛ فبها ونعمت.

الازهر الشريف الدكتور رمضان عبد الرازق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصدقة نصرة المظلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

تعليق قوي من النائب مصطفى بكري على لقاء الرئيس السيسي بأردوغان

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

مفاجأة بالقانون الجديد.. خصم 25% من رسوم التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

رجعوا الصيفي.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا

الجنة أقرب لك.. أزهري يكشف 5 وصايا للنبي تأخذ بيدك إلى الفردوس

أحمد موسى: صورة الرئيس السيسي مع أردوغان أبكت الإخوان

أحمد موسى: منتخب مصر لو لعب مكان قطر كان فاز على الإكوادور

رحيل أم مساندة.. فرمان كولر يحسم مصير كهربا داخل الأهلي .. تفاصيل

خبير: القمة المصرية التركية تفتح مجالا للتعاون في العديد من الملفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه البيتزا.. طريقة عمل فطيرة التونة

أبراج تكره الشتاء والأسد أبرزها.. تعرف على القائمة

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

رخيص الثمن.. 3 أطعمة مشهورة تخفض الكوليسترول في الجسم

فيديو

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ