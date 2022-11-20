الجنة أقرب لك.. أزهري يكشف 5 وصايا للنبي تأخذ بيدك إلى الفردوس

قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف إن الله- عز وجل- يريد أن يدخل عباده الجنة، وبأقل الأعمال وأبسطها، والدليل؛ ما رواه الحاكم في مستدركه، والطبراني في معلمه، وابن حبان في صحيحه، عن أبي ذر قال: يا رسول الله علمني في الإسلام قول يباعدني من النار ويدخلني الجنة ، فقال النبي له: تؤمن بالله ورسوله ، فقال أبو ذر يارسول الله الإيمان بالله يجب أن يكون معه عمل، فقال له النبي: إرضخ ولو بالقليل أي أعطي ولو القليل كأن تكون تسير بالسيارة وشاهدت فقيرا فتعطيه 5 جنيهات؛ فهذا هو الرضخ، أن تعطي أقل شيء .

وأضاف الداعية خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فقال أبو ذر للنبي: أرأيت إن كان الشخص فقيرا لا يستطيع العطاء، فماذا يفعل؟، فقال له النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال أبا ذر يارسول الله: أرأيت إن كان “عيِيًّا”؛ أي لا يعرف الكلام أو لا يُحسن الكلام؟، فقال له النبي: يصنع للأخرق، أي يساعد جاره في تركيب شيء، أو يساعد صديقه في عمل صعب، فقال أبو ذر: يا رسول الله: أرأيت إن كان هو أخرق؛ فقال له النبي: يعين ضعيفا، أو ينصح مظلوما، فقال له أبا ذر: أرأيت إن كان هو مغلوب؟، فقال له النبي يكف أذاه عن الناس، فهذه صدقة، وما من مؤمن يفعل خصلة من هذه الخصال؛ إلا وأخذت بيد صاحبها إلى الجنة .

وطالب الدكتور عبد الرازق، جميع المسلمين، باتباع ولو خصلة واحدة من هذه الخصال؛ لتأخذ بيدك إلى الجنة، فإن استطعت أن تفعل منها خصلتين أو ثلاث؛ فبها ونعمت.