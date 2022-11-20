أوهمته أنها عذراء.. شاب يكشف خداع مطلقة بعد الخطوبة| فيديو

عرض برنامج تفاصيل “مأساة” شاب يدعى حسام، وقع ضحية لعلاقة عاطفية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حسام خلال حواره مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم نهال طايل، إن علاقته بدأت بـ خطيبته بعد التعرف عليها من على مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" ووقع فى حبها.

أوهمته أنها عذراء

وتابع حسام، أن خطيبتة أوهمته أنها عذراء ولم تتزوج فتقدم لخطبتها، معقبا: "كنت داخل بما يرضى الله لكن لم تتقى الله فيه".

وأكد حسام، أنه سأل عن خطيبته وأهلها، والجميع أثنى عليهم، ولكنه اكتشف بعد الخطوبة أنها مطلقة.